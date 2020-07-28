Modern tarihin en büyük felaketlerinden biri: Avustralya'daki orman yangınlarında yaklaşık 3 milyar hayvan etkilendi

Avustralya’da aylarca süren orman yangınlarında yaklaşık 3 milyar hayvanın öldüğü ya da yerinden olduğu belirtildi. Bu, ‘modern tarihteki en büyük vahşi yaşam felaketlerinden biri’ olarak tarihe geçti.

Avustralya’da çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan rapor, 2019 yılının son aylarında başlayan ve 2020’nin ilk aylarında da devam eden, ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş olarak nitelenen orman yangınlarının korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

Rapora göre kıtayı saran yangınlarda yaklaşık 3 milyar hayvan öldü ya da yerlerinden oldu. Bunlar arasında 143 milyon memeli, 2.46 milyon sürüngen, 180 milyon kuş ve 51 milyon kurbağa da yer aldı.

Hayatta kalabilenlerin de durumu iyi değil

Rapor tam olarak kaç hayvanın yangın nedeniyle öldüğünü belirtmese de, araştırma ekibinde bulunan, hayatta kalabilenlerin de besin ve barınak eksikliği, yırtıcılara karşı korunmasızlık gibi faktörler nedeniylevurguladı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın Avustralya yöneticisi Dermot O'Gorman, “Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanmış ve anımsanan, bu kadar çok hayvanı öldüren veya yerinden eden başka bir olay düşünmek zor. Bu modern tarihteki en kötü vahşi yaşam felaketlerinden birisi” dedi.

Daha önce yapılan araştırmalar ölen hayvanların sayısını 1 milyar olarak belirlemişti ancak sadece yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleriyle sınırlıydı.

Sydney, Yeni Güney Galler, Newcastle ve Charles Sturt üniversiteleri tarafından hazırlanan bu rapor ise, tüm kıta çapında tarama yapması bakımından önem taşıyor. Raporun tam hali ay sonunda paylaşılacak.

Yaklaşık 115 bin kilometrekare alanın kül olduğu yangınlarda 30’dan fazla kişi yaşamını yitirdi, binlerce ev de yerle bir oldu. Modern Avustralya tarihindeki en geniş ve en uzun süreli yangın sayılan felaket, iklim krizini bir kez daha ortaya koydu.