Kayıt
13:57 28 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Amasya'da 200 yıllık tarihi yapıdan çıkan ‘Venk Suyu': Vaftiz törenlerinde kullanılıyor

    Amasya'da 200 yıllık tarihi yapıdan çıkan ‘Venk Suyu': Vaftiz törenlerinde kullanılıyor

    © DHA /
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1042543609_0:113:2730:1649_1200x675_80_0_0_8832503f60e7f77b93aa826854ae2061.jpg.webp
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202007281042543644-amasyada-200-yillik-tarihi-yapidan-cikan-venk-suyu-vaftiz-torenlerinde-kullaniliyor/

    Amasya'da 200 yıllık tarihi yapı içinde, ana kayadan sızan su, Hristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Türkiye'de yaşayan ya da yurt dışından tatile gelenler, Venk Suyu diye bilinen sudan alıp, vaftiz törenlerinde kullanmak için ülkelerine götürüyor.

    Gökmedrese Mahallesi'ndeki mezarlık içinde kalan 200 yıllık tarihi yapıda bulunan kaynak su, Hristiyan dünyasında kutsal kabul ediliyor. Çok sayıda Hristiyan sudan almak için, Gökmedrese Mahallesi'ne geliyor. 

    Türkiye'de yaşayan ya da Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan gibi ülkelerden gelen Hristiyanlar, şişelere doldurup, ülkelerine götürdükleri suyu, vaftiz törenlerinde kullanıyor.
    © DHA /
    Türkiye'de yaşayan ya da Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan gibi ülkelerden gelen Hristiyanlar, şişelere doldurup, ülkelerine götürdükleri suyu, vaftiz törenlerinde kullanıyor.

    ‘Kutsal sayılan Venk Suyu için birçok yabancı ülkeden Hristiyan buraya geliyor’

    Emekli Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Yüce, Venk Suyu'nun tarihi Köle Mezarlığı içinde gayrimüslim ve Müslüman mezarlığının orta kısmında yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

    "18. yüzyıldan bu yana günümüze kadar kullanılan bir yapı içindeki kutsal suyla gayrimüslimler burada çocuklarını vaftiz ederlermiş. Değişik zamanlarda Hristiyanlar buraya geliyorlar. Kutsal sudan alıp memleketlerine götürüyorlar, onlar için çok önemli bir yapı burası. Hristiyanlar için son derece önemli bir su. Ama bugüne kadar pek bilinmeyen bir yer. Halk arasında kutsal su, Venk Suyu olarak bilinir. Venk kaynak ve değerlendirilmiş kutsal bir alan anlamına geliyor. Yabancı ülkelerden gelen ve Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar buraya geliyor. Şişelerle buradan su alıp ülkelerine götürüyor. Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya’ya götürenler oluyor. Götürdükleri suları kendileri içiyorlar, çocuklarının vaftiz törenlerinde kullanıyor. Hristiyanlar için kutsal sayılıyor.”

    'Turizme kazandırılması gerekiyor'

    Yüce, "Herkes burayı merak ediyor. Turizme kazandırılması gereken önemli yerlerden birisi. Karadeniz Bölgesi'nde buna benzer bir kutsal su alanı yok. Burası için bir çevre düzenlemesi yapılması gündemde. Burası taşınmaz kültür varlığı bölgesi. Suyun çoğaltılması ve kaynağının temiz tutulması için değerlendirmeler yapılacak" diye konuştu.

    ‘Bu su geçmişte vaftiz suyu olarak kullandıkları bir kaynak, hedefimiz ön plana çıkarmak’

    © AP Photo / Fernando Vergara
    Kolombiya'da 'şeytan operasyonu': Piskopos, şehri arındırmak için helikopterle kutsal su serpecek
    Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran da Amasya'da kültür turizminin yanın da inanç turizmi açısından da çok önemli tarihi eserler bulunduğunu belirterek, "Yurt dışından gelen yabancılar bu sudan alıp ülkelerine götürüyorlar. Vaftiz için bu suyu kullanıyorlar. Özellikle bu son dönemde burası ile ilgili bir çalışma yapıp ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü yabancı turist sayısının artırılmasıyla ilgili hedeflerimiz var. Bu su geçmişte yaşayan Hristiyanların vaftiz suyu olarak kullandıkları bir kaynak. Buraya gelen turistlerde bu bilgiye sahipler ve bu sudan mutlaka alıp ülkelerine götürüyorlar. Yapılması planlanan çalışma ile burası daha derli toplu, su kaynağının daha temiz olduğu bir yer haline getirilecek" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    vaftiz, İsviçre, Hollanda, Yunanistan, Hristiyan, Amasya, Kutsal su
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Novosibirsk’teki hayvanat bahçesinde yaşayan üç dişi pallas kedisi, 16 yavru doğurdu.
    Nesli tehlike altındaki Pallas kedilerine yenileri eklendi: Novosibirsk'te 16 yavru doğdu
    Karikatür
    İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi
    İnfografik
    Amiral Kasatonov fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet