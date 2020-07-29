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    Sigara

    İstanbul'da yangınların yüzde 35'i sigara kaynaklı

    © Fotoğraf : Pixabay
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    2020 Haziran itibariyle, 123 istasyon, 4 bin 239 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet verilen İstanbul’da, ilk altı ayda 30 bin 395 itfai olay yaşandı. İstanbul'da 9 bin 292 yangından 3 bin 268'ine sigara izmariti sebep oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, Temmuz 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni’ni yayınladı.

    2020 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 9 bin 292 yangının yüzde 67.9’u Avrupa, yüzde 32.1’i ise Anadolu yakasında meydana geldi. En fazla yangın, Anadolu yakasında Pendik’te, Avrupa yakasında Esenyurt’ta; en az yangın ise Adalar ve Bakırköy’de kaydedildi. Toplam yangınların yüzde 35.2’sinin nedeni sigara iken, sigara ve elektrik yangınları, toplam yangınların yaklaşık yüzde 66’sını oluşturdu.

    © İHA / Mehmet Bulut
    İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı
    Kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 1.7 olurken, kilometrekareye düşen en fazla yangında Gaziosmanpaşa’da ilk sırada yer aldı. İtfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi 5 dakika 25 saniye oldu. 2019 yılı sonu itibari ile 3 bin 640 kişiye 1 profesyonel itfaiyeci düştü.

    30 bin 395 itfai olay meydana geldi

    2020 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 30 bin 395 itfai olay meydana geldi. 2019 yılının aynı döneminde, 29 bin 449 olay gerçekleşmişti. İtfai olayların en fazla görüldüğü ilçeler, Pendik (bin 424), Esenyurt (bin 279) ve Fatih (bin 262); en az itfai olayın görüldüğü ilçeler ise Adalar (139), Çatalca (294) ve Şile (313) oldu.

    İlk altı ayda 9 bin 292 yangın

    İstanbul’da, 2019 yılının ilk altı ayında 10 bin 231, tamamında ise 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2020 yılının ilk altı ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 9 bin 292 olarak kaydedildi.

    Yangın nedeni olarak sigara ilk sırada

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda bir otomobilden atılan izmaritten çıktığı iddia yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
    © İHA / SUAT SALGIN
    Sigara izmariti ormanı yaktı
    2020 yılının ilk altı aylık döneminde, sigara nedeni ile 3 bin 268; elektrik nedeni ile 2 bin 825 (toplam yangınların yüzde 30.40’ı); kasıt nedeni ile 656 (toplam yangınların yüzde 7.6’sı); çocukların ateşle oynaması nedeni ile 143 (yüzde 1.54) ve parlama nedeni ile 133 (yüzde 1.43) yangın meydana geldi.

    En az yangın Adalar ve Bakırköy’de

    Anadolu yakasında, en fazla yangın görüldüğü Pendik’te 401, en az yangının görüldüğü Adalar’da 28 yangın gerçekleşti. Avrupa yakasında en fazla yangın; 409 yangın ile Esenyurt’ta, en az yangın 101 yangın ile Bakırköy’de meydana geldi. 2020 yılına gelindiğinde, kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Gaziosmanpaşa (27.6), Fatih (26) ve Beyoğlu (20.8); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Çatalca (0.1), Şile (0.1) ve Silivri (0.4) olarak sıralandı.

    Yangına varış süresi, ortalama 5 dakika 25 saniye

    © AA /
    2019'da 2 bin 688 orman yangını çıktı, 11 bin hektar alan kül oldu: Yangınların yarısı 'faili meçhul'
    İtfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi en fazla olan ilçeler, Silivri (7 dakika 52 saniye), Şile (7 dakika 51 saniye), Beykoz (7 dakika 25 saniye) ve Çekmeköy (7 dakika 16 saniye) oldu. Ortalama varış süresi Adalar’da 2 dakika 45 saniye, Fatih’te 3 dakika 43 saniye, Beşiktaş ve Güngören’de 4 dakika 14 saniye olarak gerçekleşti.

    En fazla yangın ocak ayında

    2019 yılı ilk altı aylık dönemde, en fazla yangın 2 bin 251 yangın ile Haziran, en az yangın bin 344 ile şubat ayında gerçekleşti. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde, en fazla yangın bin 860 yangın ile Ocak, en az yangın bin 148 yangın ile mayıs ayında gerçekleşti.

    Etiketler:
    Esenyurt, Pendik, İstanbul, İtfaiye ekipleri, Yangın, izmarit, Sigara
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