Dünya Kaplan Günü'nde kutlama: Kaplanlara sevdikleri yiyecekler verildi

Tüm dünyada her yıl 29 Temmuz’da kutlanan ‘Dünya Kaplan Günü’, Tuzla Aslan Park'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Aslan Park'ta bulunan kaplanlara karpuz ve kavun kabuğu içinde verilen etleri yiyen kaplanların bu anları kameralara yansıdı.

Kaplan nüfusunun kontrolsüz avlanma, deri ticareti ve batıl inanışlar gibi nedenlerle 4 binin altına düştüğü bugünlerde azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek için ilan edilen Dünya Kaplan Günü, Aslan Park'ta renkli görüntülere sahne oldu.

Parkta yaşayan kaplanlara sürpriz yapan aslan park yönetimi tek amaçlarının sayıları hızla azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek olduğunu vurguladı. © AA /

Aslan, Sibirya kaplanı, Bengal kaplanı, karakulak, vaşak, puma, siyah leopar gibi 13 türden canlıya ev sahipliği yapan Aslan Park'ta, 2 Bengal kaplanı, 2 Sibirya kaplanı ve 3 yavru Bengal kaplanına, kutlamalar kapsamında sevdikleri yiyecekler ve oyuncaklar verildi. © AA /

Aslan Park Tuzla Genel Müdürü Gökmen Aydın, “Bugünü Dünya Kaplanlar günü olarak kutluyoruz. Nedeni ise azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek" ifadelerini kullandı. © DHA / 1 / 3 © AA / Parkta yaşayan kaplanlara sürpriz yapan aslan park yönetimi tek amaçlarının sayıları hızla azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

‘Amacımız doğada azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek’

Aslan Park Tuzla Genel Müdürü Gökmen Aydın, şunları kaydetti: "Arslan Park olarak da on tane kaplana ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan biri dünyada 400 tane kalmış Sibirya kaplanıdır. Bizler Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Son bir buçuk yıl içeresinde yedi tane kaplan yavrusuna sahip olduk. Bizim burada kurmuş olduğumuz Coşkun Bayraktar Doğa Koruma derneğimiz var. Bu derneğimiz faaliyetleri kapsamında kaplan nüfusunu arttırma ve onları doğal milli parklara bırakmak istiyoruz. Bir buçuk yılda 7 tane yavru kaplanımız oldu. Amacımız doğada azalan kaplan nüfusuna hem dikkat çekmek hem de bu nüfusun üretimine katkıda bulunmaktır.”

Aslan Park Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla, dünyada kaplan sayısının 3 bin 900 civarında olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"100 yıl önce dünya üzerinde 100 bin kaplan varken sayıları 5 bin civarına düştüğünde 2010'da St. Petersburg'ta bir 'kaplan zirvesi' düzenlendi. Zirvenin amacı, soyu tükenmekte olan bu canlılar için farkındalık yaratmak ve insanları bilinçlendirmekti."