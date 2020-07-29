Bursa'da orman yangını

Büyükorhan ilçesi Kırsal Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile yangını söndürmek için harekete geçildi.

Yangın kontrol altında

Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 20 arazöz ve ilçe belediye araçları ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının olduğu bölge yerleşim yeri açısından risk oluşturmamaktadır."