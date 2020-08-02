Burdur Valisi'nin ‘çıkın çıkın gelin’ çağrısına, Salda Gölü Koruma Derneği'nden tepki

Salda Gölü Koruma Derneği yazılı bir açıklama yaparak Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın, "Çıkın çıkın Salda Gölü'ne gelin" çağrısına tepki gösterdi. Açıklamada "Çağırmadan yılda 1.4 milyon kişi geliyordu zaten. Önümüzdeki yıllarda kaç milyon kişi gelecek bakalım" denildi.

Salda Gölü Koruma Derneği’nden yapılan açıklamayla, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın, “Çıkın çıkın Salda Gölü’ne gelin” çağrısına şu ifadelerle tepki gösterildi:

"Salda Gölü, Jezero Krateri’nde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren dünyada bilinen tek göldür. Göl, Jezero’daki deltaya benzer şekilde, çevresindeki ana kayadan aşınmış ve yıkanmış kaya tortuları ile dolu alüvyon yelpazesi içermektedir. Salda Gölü çevresindeki beyaz kıyı şeridi, Jezero’da tespit edilen karbonat minerallerine benzeyen hidromanyezitin hakim olduğu kum ve çakıllardan oluşur.

NASA tarafından da Mars’taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu açıklanan Salda Gölü’ne, 1 Haziran’dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi gitti. NASA’nın bu açıklamasının ardından, Burdur Valisi, “Çıkın çıkın Salda Gölü’ne gelin” çağrısı yaptı. Çağırmadan yılda bir milyon 400 bin kişi geliyordu zaten. Önümüzdeki yıllarda kaç milyon kişi gelecek bakalım.

"Gelenler ne yapıyor? “Şifalı çamur” diye hidromanyezitleri üstüne başına sürüyor. Beyaz kumullara şemsiyesini çakıyor. Göle girip kirini, yağını ve başka türden pisliklerini göle bırakıyor. Bazıları beyaz kumullardan poşetlerine doldurup gidiyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yaşandığı ekolojik sisteme sahip gölün korunması gerekmez mi? Salda Gölü’nün yaşamak ve yaşatmak için; 'çıkıp çıkıp gelen' ziyaretçilere değil, gerekli önlemleri alacak yöneticilere ihtiyacı var."

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre Dernek, gölün kurulması için beş maddelik önerilerini de kamuoyuyla paylaştı:

– Göle girilmemeli.

– Beyaz kumulların üzerinde yürünmemeli.

– Göle uzak noktalarda seyir tepeleri oluşturulmalı.

– Ziyaretçilerin ihtiyaç duyacağı yapılar, seyir tepelerine ve göl çevresindeki yerleşim yerlerine yapılmalı.

– Millet Bahçesi projesi iptal edilmeli.