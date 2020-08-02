5 ildeki 6 noktada orman yangını: Bakan Pakdemirli, 'Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor' dedi

İzmir başta olmak üzere 5 il 6 noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor'' dedi. Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını da ekledi.

Manisa-Ahmetli, İzmir-Gaziemir, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa- Nilüfer, Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

5 ildeki 6 noktada orman yangını: Bakan Pakdemirli, 'Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor' dedihttps://t.co/Aq62MXheBe pic.twitter.com/EvxeRUNH04 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 2, 2020

​Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

NTV yayınında yangınlar hakkın bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, ''194 yangın geçen hafta mücadele ettik. İhbarların yarıya yakını vatandaşlardan geliyor'' bilgisini de ekledi.

Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını aktaran Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.