Annesiz kalan danayı kangal emzirdi

Tunceli'de annesi ölen danayı, kangal köpeğinin emzirmesi şaşkınlığa neden oldu.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde besicilik yapan Serdar Demir’in ineği doğum yaparken öldü. Annesiz kalan danaya, Kangal cinsi çoban köpeği annelik yapmaya başladı.

Köpek, danayı sahiplenerek emmesine izin verdi. Acıktıkça köpeğin yanında gelen dana, emdikten sonra yerine geri gidiyor.

© İHA / SEZAİ AKIN Demir’in 2 kedisi de danayı yalnız bırakmıyor.

30 yıldır besici olduğunu dile getiren Demir, daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.