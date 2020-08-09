Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde besicilik yapan Serdar Demir’in ineği doğum yaparken öldü. Annesiz kalan danaya, Kangal cinsi çoban köpeği annelik yapmaya başladı.
Annesiz kalan danayı kangal emzirdi https://t.co/0qP3br6EPt pic.twitter.com/vIIAosAfdd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 9, 2020
Köpek, danayı sahiplenerek emmesine izin verdi. Acıktıkça köpeğin yanında gelen dana, emdikten sonra yerine geri gidiyor.
© İHA / SEZAİ AKIN
Demir’in 2 kedisi de danayı yalnız bırakmıyor.
30 yıldır besici olduğunu dile getiren Demir, daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.
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