Kaptan Cousteau’nun torunu Philippe Cousteau Jr.'dan karamsar öngörü: Antarktika'daki penguenler kısa zamanda yok olacak

Araştırmacı, kaşif ve okyanus koruyucusu Philippe Cousteau, Antarktika’da yaşayan penguenlerin iklim değişikliklerinden dolayı günümüz çocukları hala hayattayken yok olacaklarını belirtti.

Cousteau, “Bu yıl Antarktika'daki en sıcak yıllardan biriydi, hava ısısı +20 Santigrattı. Böyle bir hava Kaliforniya için iyi, ancak bu Güney Kutbu için geçerli değil. Hayvanlara gelince, küçük bir çocuğumuz, bir kızımız var ve Antarktika'daki penguenler, o hala hayattayken ortadan kaybolacak. Belki de bazı türleri Arjantin’de kalabilir, fakat Antarktika'dakiler yok olacak” açıklamasında bulundu.

Şu anda deniz alanlarının yüzde 6'sının korunduğuna dikkat çeken Cousteau, yeni bir doğal koruma alanının oluşturulması halinde Dünya okyanusunun yüzde 10'unu korumanın mümkün olacağını vurguladı.