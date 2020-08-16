Ağrı Dağı'na çıkanlar 'izlerini' bıraktı: Dağın tepesi çöp yığınıyla doldu

Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöp yuvasına döndüğü görülüyor.
Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:
“Ağrı Dağı 4200 m kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003'de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil.”
Ağrı Dağı'na çıkanlar 'izlerini' bıraktı: Dağın tepesi çöp yığınıyla dolduhttps://t.co/9CYCmXeZXr pic.twitter.com/pz5jvaMnHC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 16, 2020
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