'Sosyal tesis' için beton dökülen Nemrut Krater Gölü çevresindeki inşaat durduruldu

Valilik"ten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada Nemrut Gölü'nde beton döküldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine bölgede araştırma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırma sonucunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizdeki Nemrut Krater Gölü civarına vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla doğaya uyumlu bazı tesislerin yapılması için ihaleye çıkıldığı bilgisi alınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü uhdesinde yürütülen iş ile ilgili olarak müteahhit firma, Nemrut Krater Gölü'nde işe başlamış ancak yükümlüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz ve kötü bir yapılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü, derhal Nemrut Krater Gölü'nde söz konusu firma tarafından yapılan işi durdurmuştur. Konuyla ilgili olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, göle dökülen betonun Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından en yakın sürede sökülüp kaldırılacağı ve bölgenin eski doğal haline getirileceği belirtildi.