Salda Gölü'nden kil alanlara para cezası uygulanıyor

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira idari para cezası kesiliyor.

Görselliği ve kendine özgü yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Yeşilova Kaymakamlığınca yürütülüyor.

Göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince 392 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca, kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlar ile yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında para cezası kesiliyor.

Bu kapsamda çamur çukurlarının etrafı halatlarla çevrilirken bu çukurlara girilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar da hazırlandı. Uyarıcı levhaların gelecek günlerde Salda Gölü sahasına yerleştirileceği öğrenildi. Göl ve çevresinde doğal yapıya zarar veren hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ziyaretçilerin akınına uğrayan Salda Gölü'nde, sahildeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümünde derin çukurlar oluşmaya başladığı görülmüştü.