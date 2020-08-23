Balıkesir'de fidanların bulunduğu yetiştirme sahasında orman yangını

Madra Dağı eteklerindeki kırsal Kobaklar Mahallesi Hüseyinbeşeler mevkisinde bulunan genç ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede sert esen poyraz nedeniyle hızla yayıldı.
Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden bir helikopter, 9 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, yakındaki çam ormanına sıçramadan vadi içinde kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
İlk belirlemelere göre yangın, çam fidanlarının bulunduğu 3 dönüm alanda zarara yol açtı.
Balıkesir'de fidanların bulunduğu yetiştirme sahasında orman yangınıhttps://t.co/KG679xnqEk pic.twitter.com/CHZMuVbBkL— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2020
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