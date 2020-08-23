Trump, Kaliforniya'daki yangınları 'büyük afet' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, 'büyük afet' ilan ettiği Kaliforniya'da devam eden yangınlar için federal yardıma onay verdi. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 43 kişi de yaralandı.

Trump, federal yardımın önünü açarak Kaliforniya'da yangınları 'büyük afet' ilan etti.

Vali Newsom: İklim değişikliğine inanmıyorsanız Kaliforniya'ya gelin

Vali Gavin Newsom, Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söyledi. Newsom, Twitter hesabında da yangınların eyalette daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "İklim değişikliğine inanmıyorsanız Kalifornia'ya gelin" paylaşımını yaptı.

If you don’t believe in climate change, come to California.



This is from today. And is just a small part of the nearly 600 fires we are battling this week. pic.twitter.com/iv4stV3Aax — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 23, 2020

Eyalette 400 bin hektar alan kül olurken, 14 binden fazla itfaiyeci 585 noktada çıkan yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 43 kişi de yaralandı. Binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı eyalette son olarak San Jose yakınındaki Bay bölgesinde yaşayan binlerce kişi için de tahliye emri verildi.

Eyaletteki en eski eyalet parkı Big Basin'de de tarihi ziyaretçi merkezinin kül olduğu, alevlerin 2 bin yıllık kızılağaçları yaktığı belirtildi.

Yetkililer, bazıları 100 metre uzunluğundaki ağaçların devrildiği bilgisini paylaştı.

'Camp yangını', eyalet tarihinin en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangınıydı

Eyalette 8 Kasım 2018'de başlayan ve 'Camp yangını' olarak isimlendirilen orman yangını, 16.5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, eyalet tarihinin 'en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını' olarak kayıtlara geçmişti.