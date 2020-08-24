Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 yetişkin caretta caretta ile yuvadan yeni çıkan 25 yavru kaplumbağa denize bırakıldı.

Farklı nedenlerle yaralanan Mava, Uğurlu, Efe ile Tonyukuk isimleri verilen deniz kaplumbağalarının tedavileri, DEKAMER'de tamamlandı.

Merkez görevlilerince İztuzu sahilinde kabuğu temizlenen 4 caretta carettaya, uydu takip cihazı takıldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yaptığı bilgilendirmenin ardından düzenlenen törenle 4 yetişkin deniz kaplumbağası ile yuvadan çıkan 25 yavru caretta caretta denize bırakıldı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, koruma altındaki İztuzu Plajı'nın caretta carettaların en önemli yumurtlama alanı olduğunu belirtti.

Muğla'da tedavi edilen 4 caretta caretta ile 25 yavru denize bırakıldı https://t.co/9ce1yCuuwi pic.twitter.com/CwxUgXwiqg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 24, 2020

DEKAMER'de yaralı kaplumbağaların tedavilerinin yapıldığını ve bilimsel veriler elde etmek amacıyla bu hayvanlara çip takıldığını söyleyen Birpınar, şöyle konuştu:

"Bizim arzumuz, bu canlıların doğal ortamlarının devam etmesi, yaşaması. Bunların ne kadar faydalı hayvanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Denizin içerisindeki otları biçip, oksijeni yükseltiyorlar. Denizi havalandırıyor, oksijen veriyorlar. Dolayısıyla bir sürü faydası olan hayvanlar. Biz bunları korumak, kollamak zorundayız."