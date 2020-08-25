Caretta caretta yuvalarını ezen belediyeye 442 bin lira ceza

Kumluca'ya bağlı Beykonak sahilinde yol çalışması yapılan iş makinelerinin deniz kaplumbağası yuvalarının tahrip edilmesiyle ilgili inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sahilde incelemede bulundu.

Bölgenin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğu belirlenirken, belediyeye 442 bin 482 TL ceza uygulandı.

İki yıl önce caretta yuvalarını ezdiği için 60 bin lira ceza yiyen cipin sahibi: 'Aracımı satılığa çıkardım, bunu yapan da aynı cezayı alsın'

Öte yandan, 2 yıl önce aynı bölgede cipiyle sahile girip yuvalara zarar verdiği için 60 bin lira ceza yiyen Emrah Ay, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Cezayı ödemek için aracımı satılığa çıkardım, bunu yapan kimse aynı cezayı almasını istiyorum" dedi.

Ay, "İş makineleri kafesleri ezmişler. Kafeslerin yerlerini değiştirmişler. Bana 60 bin lira ceza geldi, bunu yapanlara da gelsin. Şu anda benim ödeyecek kudretim yok. Ben bu yüzden aracımı satılığa çıkardım. Ben sadece yetkililere seslenmek istiyorum. Biz bilinçli bir şekilde girmedik. Akşam saat 9 sıralarında girdik. Bilsek girmezdik. Herhangi bir emniyet şerdi yoktu. Milli Park olduğunu biz ceza yedikten sonra öğrendik. Bu iş makineleri denize kadar giriyorlarsa onlar da aynı cezayı alsınlar o zaman” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Beykonak sahilinde birkaç gün önce belediyeye ait iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek, çubuklar ve kafesler ile işaretlenerek koruma altına alınan deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü.

Denizle karanın buluştuğu noktada yol açan iş makinesi nedeniyle bozulan yuvalardaki yumurtalar ezilirken, bazıları ise açıkta kalarak diğer hayvanlara yem oldu.