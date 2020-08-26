Mauritius'taki çevre felaketinin bilançosu büyüyor: En az 13 yunus ölü bulundu

Tarihinin en kötü çevre felaketini yaşayan Mauritius'ta, petrol sızıntısından bir ay sonra en az 13 yunus sahilde ölü bulundu.

Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki ada ülkesi Mauritius'ta yaklaşık bir ay önce karaya oturan petrol tankerinin yol açtığı çevre felaketi büyüyor.

Çevre örgütleri, ada sahillerine en az 13 yunusun vurduğunu belirtti. Ölümlerin ya petrol sızıntısından ya da yetkililerin geminin gövdesini batırma kararından kaynaklandığı kaydedildi. Yapılacak incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirleneceği açıklandı.

Yaşanan faciadan sonra pek çok bölgede toplu balık ve yengeç ölümleri bildirilmişti, ancak ilk kez yunusların da öldüğü kayıt altına alındı. Uzmanlar, bu kadar çok ölü yunusun aynı anda bulunmasının çok nadir görüldüğünü vurguladı. Durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

At least 13 dolphins found dead after Mauritius oil spill https://t.co/YHInPetqDt — BBC News (World) (@BBCWorld) August 26, 2020

Hükümete tepki büyüyor

Öte yandan yunus ölümleri, felakete geç müdahale ettiği için eleştirilen hükümete yönelik tepkiyi daha da artırdı.

Mauritius sakinlerinden biri olan Nitin Jeeha, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu bir kabustan da kötü. Sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve balıkçılar; o gemiyi yunuslar için yuva sayılan o bölgede batırmamaları konusunda hükümeti uyardı. Ancka hükümet bir kez daha kötü bir karar aldı” dedi.

Ne olmuştu?

25 Temmuz’da Japon bir şirkete ait MV Wakashio adlı petrol tankeri mercan kayalıklarına çarparak karaya oturmuş, taşıdığı 4 bin tonluk yakıtın dörtte biri denize sızmıştı. Hükümet, çevresel acil durum ilan etmişti.

Petrolün boşaltılması için çalışmaların tamamlanmasına yakın, 16 Ağustos’ta tanker ikiye bölünmüştü.

Sızıntı, mercan resifinde ve adanın dünyaca ünlü plajlarında büyük tahribat yaratmıştı.