Botsvana'da yüzlerce filin ölümünün sudaki toksinlerden kaynaklandığı açıklandı

Afrika kıtasının güneyinde bulunan Botsvana'nın son aylarda yüzlerce filin ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada bir sonuca ulaşıldı. Botsvanalı yetkililer, fil ölümlerine sudaki bakterilerin ürettiği zehirlerin neden olduğunu duyurdu.

Afrika'nın azalan fil nüfusunun üçte birinin bulunduğu Botsvana, gizemli film ölümleriyle ilgili temmuzda başlattığı soruşturmayla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.

Hayvan ölülerinden numuneler toplanması ve durumu daha iyi anlayabilmek için ekiplerle uçakların seferber edilmesinin ardından eldeki bulgular duyuruldu.

'Hala yanıtlanmaya muhtaç pek çok soru var'

Yaban Yaşamı ve Ulusal Parklar Müdürlüğü Başveterineri Mmadi Reuben, "Son testlerde siyanobakteriyel nörotoksinler (sinir dokusuna zarar veren zehirler) tespit ettik. Bu bakteriler suda bulunuyor" diyerek ekledi:

Newsdeck: Botswana says toxins in water killed hundreds of elephants https://t.co/kp8mIWg3ht pic.twitter.com/rbtrrgj7FX — SA Breaking News (@SABreakingNews) September 21, 2020

"Ama yine de hala yanıtlanmaya muhtaç pek çok soru var: Niye sadece filler öldü, niye sadece belli bir bölgedekiler öldü? İncelediğimiz bir dizi hipotezimiz var."

'Gizemli şekilde ölen fillerin sayısı 330'a çıktı'

Yaban Yaşamı ve Ulusal Parklar Müdür Yardımcısı Cyril Taolo da gizemli şekilde ölen fillerin sayısının temmuzda 281 iken artık 330'a çıktığını belirtti.

Botswana says toxins in water killed hundreds of elephants https://t.co/NKT4fJCfsz pic.twitter.com/tmBRsEnjSg — Reuters U.S. News (@ReutersUS) September 21, 2020

Ayrıca komşu Zimbabve'de bu ayın başında bulunan 20'den fazla fil ölüsünün gerisinde de bakteriyel enfeksiyonun yattığı sanılıyor.

130 bin filin yaşadığı Botswana, gezegenin en kalabalık fil nüfusunun bulunduğu ülke.