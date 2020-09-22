Brezilya'da ölü penguenin midesinden N95 maske çıktı

Sao Paulo'nun kuzeyinde bulunan Sao Sebastian bölgesindeki Juquehy plajında ölü bir Macellan pengueni bulundu.
Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürüsünün geri kalanından kopup kaybolduğu düşünülen penguenin ölüm nedenini öğrenmek için otopsi yapıldı. Hayvanın midesinden sanayide ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele etmek için sağlık çalışanları ve tarafından yaygın bir şekilde kullanılan N95 tıbbi maske çıktı.
Penguin found dead on Brazilian beach after swallowing entire face mask during voyage from Patagonia, autopsy showshttps://t.co/XkU34OBHjU— Daily Mail Online (@MailOnline) September 22, 2020
'Verdiği zararın açık kanıtı'
Sivil toplum kuruluşu olan Instituto Argonauta Başkanı Hugo Gallo Neto, " Maskeler konusunda zaten uyarıda bulunmuştuk. Bu olay, bu tür atıkların deniz faunasına zarar verdiği ve ölüme sebebiyet olduğunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı.
Kuruluştan yapılan açıklamada ayrıca, Sao Paulo'nun kuzey kıyı şeridindeki plajlarda son beş ay içinde 113 maskenin bulunduğu da belirtildi.
'Sadece yüzde biri yanlış atılsa aylık 10 milyon maske demek'
"Eğer sadece maskelerinin yüzde biri yanlış atılsa, muhtemelen bu maskeler doğaya yayılacak. Bu da aylık olarak çevreye 10 milyon maskenin dağılmasıyla sonuçlanacak.”
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