Arktik Okyanusu'ndaki buz alanı yıllık minimuma ulaştı

Küresel iklim değişikliğinin göstergelerinden biri olan Arktik Okyanusu'ndaki buz alanının yıllık minimum değerlerine ulaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, bugünkü basın brifinginde, "ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC) buz alanının 15 Eylül’de 3.74 milyon kilometrekare olduğunu açıkladı. Alfred Wegener Enstitüsü de bu rakamı doğruladı. Bremen Üniversitesi’nin verilerine göre ise 3.8 milyon metrekare" ifadelerini kullandı.

Nullis, bu rakamın, bu yaz Sibirya'da görülen anormal yüksek sıcaklıklardan sonra oluşan minimum yıllık değer olduğunu kaydetti.

Buz alanındaki rekor gerilemenin 2012'de yaşandığını hatırlatan Nullis, ancak dile getirdiği rakamların bu yılın ön verileri olduğuna dikkat çekerek buz alanının bu yıl daha fazla küçülebileceğini dile getirdi.