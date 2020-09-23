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    Tasmanya - Avustralya + mahsur kalan balina

    Avustralya'da mahsur kalan bir balina sürüsü daha bulundu: 380’i öldü

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    Avustralya'nın Tasmanya Adası'nın kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaların kurtarılma çalışmaları devam ederken, yakın bir bölgede bir başka balina sürüsünün de mahsur kaldığı tespit edildi. Toplamda mahsur kalan balina sayısının 500’e yakın olduğu, 380’inin de öldüğü ifade edildi.

    Tasmanya'nın ücra batı yakasında etrafı kayalarla çevreli kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaların sayısının 270’den çok daha fazla olduğu tespit edildi. Daha çok pilot balinanın ölü bulunmasıyla birlikte mahsur kalan balina sayısının yaklaşık olarak 500 olduğu tahmin edilirken, ülke tarihinde en büyük kıyıya vurma olayı olarak kayıtlara geçti.

    Tazmanya adasının uzak batı kıyısındaki Strahan kasabası yakınlarında Pazartesi günü bulunan 270 pilot balinanın kurtarma çalışmaları devam ederken, bugün havadan yapılan çekimlerde söz konusu bölgenin güneyinde 200 balinanın daha mahsur kaldığı belirtildi.

    Kurtarma ekibi AFP'ye yaptığı açıklamada, tüm kurtarma çabalarına rağmen daha çok balinanın öldüğünü belirtti.

    Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi yöneticisi Nic Deka, "Havadan bakınca kurtarılmalarını sağlayacak şartlar yok gibiydi. Çoğu ölmüş gibi gözüküyordu" dedi.

    "Şu an elimizde daha doğru bir sayı var ve 380 balinanın öldüğünü doğrulayabiliriz" ifadesini kullanan Deka, “30’u daha hayatta ve iyi haber de 50’sini kurtardık” diye ekledi.

    Daha iyi bir değerlendirme için bölgeye bir teknenin ve ekibin gönderileceğini anlatan Deka, ilk tespit edilen sürüden 30 balinanın okyanusa götürüldüğünü ancak birkaçının tekrar karaya oturduğunu söyledi.

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    Etiketler:
    kurtarma, Pilot, balina, Tasmanya
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