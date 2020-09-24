Kaliforniya, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.
We’re experiencing a climate CRISIS.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 23, 2020
Transportation is responsible for over 50% of CA’s greenhouse gas emissions.
It’s time to be as bold as the problem is big.
Today we announced that by 2035 every new car sold in CA will be an emission free vehicle. pic.twitter.com/xGqlnFFx6d
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.
Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)