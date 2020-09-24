Attenborough'nun 'dünyanın başı dertte' uyarısıyla açtığı Instagram sayfasına birkaç saate 1 milyon takipçi

Çektiği doğa belgeselleriyle dünya çapında tanınan İngiliz doğa tarihçisi ve programcısı Sir David Attenborough, 'dünyanın başı belada' uyarısını geniş kitlelere ulaştırmak için 94 yaşında ilk kez Instagram'da sayfa açtı. Açar açmaz 2 saat içinde yarım milyon takipçi kazandı. Bu akşam üstü tek mesajlı sayfanın takipçi sayısı 1 milyona ulaştı.

Britanya'da 'ulusal hazine' muamelesi gören doğasever tarihçi ve belgeselci Sir David Attenborough, 94 yaşında ilk kez adım attığı Instagram'da yayımladığı videoda, "Bu hamleyi yapıyorum, çünkü hepimizin bildiği gibi dünyanın başı dertte" dedi.

"Kıtalar yanıyor, buz dağları eriyor, mercan kayalıkları ölüyor, liste uzadıkça uzuyor" diye devam eden Attenborough'nun sayfasına bir saatte 200 bin, 2 saate yarım milyon takipçi katıldı. 5 saat sonra takipçi sayısı en az 1 milyona ulaştı, video 2 milyondan fazla kez izlendi.

Hoşgeldin mesajı paylaşanların başını tenis oyuncusu Sir Andy Murray and fitness koçu, TV sunucusu, yazar Joe Wicks çekti.

Ömrünü iklim değişikliğiyle mücadeleye adamış Attenborough, "Gezegenimizi kurtarmak artık bir iletişim sorunu" görüşünü de paylaştı.

Bu platformu gezegenin karşılaştığı sorunların neler olduğu ve insanlığın bunlarla nasıl başa çıkabileceğine dair videolar paylaşmak için kullanacağını belirten doğa aşığı, videosunu "Bana katılın ya da radyo yayınlarının başladığı o günlerde denildiği gibi, takipte kalın" sözleriyle noktaladı.

Ünlü doğa belgeselcisinin Instagram perdesini açması, 'David Attenborough: A Life On Our Planet' (David Attenborough: Gezegenimizde bir yaşam) isimli yeni filminin ekimde Netflix'te yayımlanmasının öncesinde geldi.