Attenborough'nun 'dünyanın başı dertte' uyarısıyla açtığı Instagram sayfasına birkaç saate 1 milyon takipçi

Britanya'da 'ulusal hazine' muamelesi gören doğasever tarihçi ve belgeselci Sir David Attenborough, 94 yaşında ilk kez adım attığı Instagram'da yayımladığı videoda, "Bu hamleyi yapıyorum, çünkü hepimizin bildiği gibi dünyanın başı dertte" dedi.
"Kıtalar yanıyor, buz dağları eriyor, mercan kayalıkları ölüyor, liste uzadıkça uzuyor" diye devam eden Attenborough'nun sayfasına bir saatte 200 bin, 2 saate yarım milyon takipçi katıldı. 5 saat sonra takipçi sayısı en az 1 milyona ulaştı, video 2 milyondan fazla kez izlendi.
Hoşgeldin mesajı paylaşanların başını tenis oyuncusu Sir Andy Murray and fitness koçu, TV sunucusu, yazar Joe Wicks çekti.
Ömrünü iklim değişikliğiyle mücadeleye adamış Attenborough, "Gezegenimizi kurtarmak artık bir iletişim sorunu" görüşünü de paylaştı.
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David Attenborough has spent a lifetime travelling, exploring the wild places of our planet and documenting the living world in all its variety and wonder. He’s also witnessed the damaged caused. Saving our planet is now a communications challenge. We know what to do, we just need the will. That’s why we want to share this message on Instagram. Because there is hope and together, we can inspire change. Social media isn’t David’s usual habitat so while he’s recorded messages solely for Instagram, like the one in this post, we're helping to run this account. In case you’re wondering, ‘we’ are Jonnie and Colin and we worked with David on A Life On Our Planet. So, as well as sharing the messages he’s recorded especially for this account we’ll also post some exclusive clips and behind the scenes content. Stay tuned.
Bu platformu gezegenin karşılaştığı sorunların neler olduğu ve insanlığın bunlarla nasıl başa çıkabileceğine dair videolar paylaşmak için kullanacağını belirten doğa aşığı, videosunu "Bana katılın ya da radyo yayınlarının başladığı o günlerde denildiği gibi, takipte kalın" sözleriyle noktaladı.
Ünlü doğa belgeselcisinin Instagram perdesini açması, 'David Attenborough: A Life On Our Planet' (David Attenborough: Gezegenimizde bir yaşam) isimli yeni filminin ekimde Netflix'te yayımlanmasının öncesinde geldi.
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