Uzmanlar Dipsiz Göl'ün son durumunu değerlendirdi: Orası artık sadece çamurlu su

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği’nin yürüttüğü eylem planı kapsamındaki çalışmalarla yeniden eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Eriyen kar ve yağışlarla dolması beklenen gölde istenilen sonuç alınamayınca yakındaki bir dereden su takviyesi yapıldı.

Ancak Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre uzmanlar, su seviyesi yükselmeye başlayan gölün eski haline dönmesinin mümkün olmayacağını belirterek, “Orası su koyduğunuzda tutsa da, tutmasa da burası artık suni bir gölet. Dipsiz Göl, dipsiz havuz oldu” diyor.

Dipsiz Göl’ün artık sadece su birikintisi olduğunu söyleyen göl uzmanı Doç. Dr. Erol Kesici şunları kaydetti:

“Dipsiz Göl’ün eski haline geldiğinden bahsediliyor. Dışarıdan su verilerek eski haline gelmesi mümkün değil. Suyun rengi çok bulanık bir halde. Bu durum bilime aykırı. Gölün her tarafını mahvettiler. Derisini yüzdüler, dokularını kaybettirdiler. Oranın artık sadece adı dipsiz. Göl kısmı gitti. Orası şu haliyle bir su birikintisi. Oranın şu an biyolojik, su kalitesi, tür açısından bir özelliği yok. Çamurlu bir su orası. Dipsiz Göl, bu zamana kadar kokmuyordu. Bundan sonra kokacak orası. Gölün, alüvyonlu toprağı çıkarıldı, su böcekleri çıktı, kabuklu canlılar yok oldu. Su tutsa da artık göl özelliği yok. Doldurulan su oraya uyum sağlayacak mı? Doğal gölleri incelerken suyuna aynı insanın kan grubu gibi bakıyoruz. Göl değil havuz yaptılar orayı. Dipsiz havuz.”

‘Artık suni gölet’

Dipsiz Göl’ün artık suni bir gölet olduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da şunları söyledi: