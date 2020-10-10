Hatay'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor: 'Gözaltılar var'

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.
Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.
Hatay'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorhttps://t.co/OQrjT5jW38 pic.twitter.com/YX6LxlGhqW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 10, 2020
Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı. Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.
'Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır'
Yangına ilişkin olarak Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir.
- İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.
- Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.
- Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."
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