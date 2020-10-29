'Alamos Gold, devletten tazminat alarak Kaz Dağları'ndan çekildi'

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, sendika heyetiyle bölgede incelemelerde bulunan Durmuş, “Ruhsat süresi bir yıl uzatılan ve ruhsatı yenilenmeyen şirket, sahayı teslim alırken taahhüt ettiği koşulları yerine getirmeden sahayı teslim etti. Maden sahasının eski halini alması yıllar sürecek. Alamos Gold uluslararası tahkim yasası gereği tazminat alarak sahayı terk ediyor. Yani kendi masraflarını da devlete ödetiyor, sıyırdığı canlı toprağı dahi yerine dökmeden gidiyor. Verdiği zarar yetmezmiş gibi, tazminat alması kabul edilemez” dedi.

'Cengiz İnşaat gelecek iddiaları var'

Maden sahasındaki şantiye binaları ve iş makinelerinin tamamının saha içindeki şekliyle teslimatının yapıldığına dikkat çeken Durmuş, “Alamos’un böyle bırakıp gitmesi düşündürücü. Bu sahaya yakın yerlerde Halilağa Bakır Madeni projesi için Koza Madencilik ve Cengiz İnşaat’ın ruhsat alanı olması, Alamos’un çekildiği sahanın Cengiz veya Koza’ya devredileceği söylentilerini artırdı. Kaygımız, millete küfreden adamın, burayı alarak mahvetmesi” diye konuştu.

Geçen sene Ekim ayında Kaz Dağları'nda siyanürle altın arayarak on binlerce ağacın kesilmesine yol açan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin sona eren ruhsatını yenilenmediği açıklanmıştı. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Kirazlı projesindeki tüm inşaat faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.