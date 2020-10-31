Tayland'daki Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü. Instagram’dan paylaşılan en popüler yerlerden biri olarak bilinen Phi Phi Adaları bölgesindeki karstın bir kısmı çökerek denize düştü.

The Phuket News’in aktardığına göre olay, Ko Phi Phi ile Krabi anakarası arasında bulunan Ko Mae Urai kayalarında meydana geldi. Yaklaşık 30 bin ton ağırlığındaki dev bir taş kütlesi kayalardan birinden ayrılarak, her biri yaklaşık 50 metre olan iki parçaya bölündü.

Yerel yetkililerin ön belirlemelerine göre, dalış için popüler olan ve çok sayıda sualtı tüneli ile bilinen 300 metrekarelik resif hasar gördü.

Şu anda, zarar gören yerlerin restore edilmesi için bir proje geliştiriliyor, bölge turistler de dahil olmak üzere iki yıl süreyle ziyarete kapalı olacak.

5 Haziran'da Forbes, pandemi sırasında seyahat etmeyi özleyen turistler tarafından Instagram'da en çok paylaşılan on turistik yerin listesini yayınlamıştı.

Tayland'daki Phi Phi Adaları, Mısır piramitleri, Bali adası, Yunan tatil beldesi Santorini, Paris'teki Eyfel Kulesi, Brooklyn Köprüsü ve New York'taki Times Meydanı en popüler yerler olarak sıralanmıştı.