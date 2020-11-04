İklim krizinde Trump etkisi: ABD, BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çıktı

ABD, 3 Kasım başkanlık seçiminin galibinin açıklanmasını beklerken, kendini BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çıkmış halde buldu. Başkan Donald Trump'ın ilk kez Haziran 2017'de duyurduğu anlaşmadan çıkma niyetiyle ilgili 4 Kasım 2019'da yaptığı resmi başvuru, bir yıl sonra yürürlüğe girdi.

Selefi Barack Obama'nın bütün çevreci düzenlemelerini iptal eden Başkan Donald Trump, ABD'yi Birleşmiş Milletler'in (BM) Paris İklim Anlaşması'ndan da resmen çıkarmış bulunuyor.

Trump'ın resmen çekilme beyanının yürürlüğe girmesiyle dünyanın ikinci büyük sera gazı salıcısı, küresel iklim değişikliğiyle mücadele paktının dışına çıktı.

Böylece ABD, anlaşmayı imzalayan 197 ülke içinden çekilen tek ülke oldu.

The United States has formally left the Paris Agreement, a global pact forged five years ago to avert the threat of catastrophic climate change. https://t.co/8YYkV9yT0A — AP Europe (@AP_Europe) November 4, 2020

Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden, seçilirse, ABD'yi anlaşmaya yeniden taraf yapmayı vaat etmişti.

Biden, Aralık 2015'te anlaşmayı imzalayan dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Yardımcısıydı.

İklim müzakerelerinin diplomatları, küresel ısınmayı görece katlanılabilir düzeylere düşürmenin ABD'nin mali ve diplomatik gücü olmaksızın daha da zorlaşacağını söyledi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Patricia Espinosa, "ABD'nin çekilmesi Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmaya yönelik küresel çabalarda ve bizim rejimimizde büyük boşluk yaratacak" dedi.

Küresel iklim görüşmelerinin Afrika Müzakere Grubu Başkanı Tanguy Gahouma-Bekale, "İklim değişikliğiyle kolektif küresel mücadele açısından kaybedilen bir fırsat" dedi.

ABD'nin çıkışının mücadelenin finansmanında önemli eksiklik yaratacağını belirten Gahouma-Bekale, iklim değişikliğinden en çok zarar gören ülkelere yardım için kurulan fona Obama'nın 3 milyar dolar katkı vaat ettiğini, bugüne dek bunun 1 milyar dolarının ödendiğini hatırlattı.

BM iklim görüşmelerine katılmış eski bir diplomat olan Asya Toplumsal Politika Enstitüsü kıdemli danışmanı Thom Woodroofe da anlaşmanın koyduğu hedeflere ulaşmanın daha da zorlaşacağına dikkat çekti.

Obama ABD'nin 2025 itibarıyla sera gazı salımını 2005 düzeyinden yüzde 26-28 oranında aşağı çekmeyi taahhüt etmişti. Biden da 2 trilyon dolarlık ekonomiyi dönüştürme planında 2050 yılında net sıfır emisyon vaat etti.

Paris Anlaşması, sera gazı emisyonlarının tavan yaptığına ve yüzyılın ikinci yarsında iklim sorununun çözülmesi gerektiğini dikkat çekerek, mümkün olan en kısa sürede uygulanması gereken küresel bir eylem planı ortaya koymaktadır. Ana hatları şöyle:

* Küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesine göre 2°C’nin daha altında tutan ve hatta 1.5°C ile sınırlamayı amaçlayan uzun vadeli bir hedef koyuyor.

* Tüm paydaşlara, yatırımcılara, işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve politika yapıcılara temiz enerjiye küresel

geçişin vazgeçilmez olduğuna ilişkin açık mesaj yolluyor.

* Tüm emisyonların yaklaşık yüzde 98’inden sorumlu 189 ülkenin sunduğu ulusal iklim planlarına (INDC) ilişkin hedeflerini yerine getirmelerine dair taraflara yasal yükümlülük getiriyor bu sebeple yurt içi azaltım önlemlerini devam ettirmekle sorumlu kılıyor.

* İklim finansmanıyla uyum ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine bağlı gelişen kayıp ve zararlara ilişkin ihtiyaçları

ortaya koymaya yarayacak hükümlerin yer aldığı büyük bir dayanışma paketi sunuyor.

* Uyum konusunu ilk kez kapasite geliştirme, iklim değişikliğine direnç ve iklim değişikliğinden etkilenebilirlik konularını içerecek şekilde bir küresel hedef haline getirdi.