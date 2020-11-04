Güney Kore’de doğan ilk panda: ‘Şanslı Hazine’

Güney Kore'de doğan ilk panda, bugün yapılan basın toplantısıyla dünyaya tanıtıldı. Bir grup çocuk ve muhabirle tanışan minik pandaya ‘Şanslı Hazine’ anlamına gelen ‘Fu Bao’ adı verildi.

Everland Tema Parkı'nda üç ay önce doğan Güney Kore’nin ilk pandası dünyaya tanıtıldı. Yaklaşık 50 bin kişinin katılım sağladığı bir anketle adına karar verilen Fu Bao, Korece ‘Şanslı Hazine’ anlamına geliyor.

Utangaç duran ama sağlıklı ve mutlu görünen Fu Bao’yu panda tişörtleri ve maskeleriyle karşılayan çocuklar “Seni seviyoruz Fu Bao” diye bağırdı.

Fu Bao’nun son derece sağlıklı olduğunu belirten Everland Tema Parkı yetkilileri 197 gram ağırlığında ve 16 buçuk santimetre uzunluğunda doğduğunu söyledi. Şu anda 5.8 kilogram ağırlığa ve 58.5 santimetre uzunluğa sahip olan pandanın gelecek haftalarda yürümeye başlayacağı belirtildi.

© REUTERS / KIM HONG-JI Şanslı Hazine’nin 3 yaşını geçtikten sonra anayurdu Çin'in Siçuan eyaletine dönmesi bekleniyor.

Ebeveynleri 2016’da gönderildi

Fu Bao’nun ebeveynleri, yedi yaşındaki dişi Ai Bao ve sekiz yaşındaki erkek Le Bao, Çin’in ‘panda diplomasisinin’ bir parçası olarak 2016 yılında Güney Kore’ye gönderildi.

Bilim insanları dev pandaların nesli tükenmekte olan türlerinden biri olduğunu ve yeni bir yavrunun doğumunun kutlanması gereken bir olay olduğunu düşünüyor. Dişi pandalar sınırlı bir süre için yılda yalnızca bir kez hamile kalabiliyor ve yavrularının hayatta kalma şansı genelde çok düşük oluyor. Bazı dev pandalar 200 gramdan daha az ağırlığa sahip doğuyor ve bu durum onların hayatta kalma şansını oldukça düşürüyor.