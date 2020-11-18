Kanal İstanbul hakkında rapor hazırlandı: 'Deprem ivmesi hesaplandı, tsunami riski yok'

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, trafik güvenliği ile seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması için tasarlanırken projede olası bütün riskler de değerlendirildi.
Kanal İstanbul 20.75 metre derinliğe sahip olacak. ÇED sürecinde 20 kilometre derinliğinde, 7 üzerinde depreme göre planlama yapılırken, 'böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki bu kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarıldı.'
Güzergahlar boyunca çalışma alanı ve yakın çevresinin heyelan riski değerlendirmesinde ise Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Heyelan Envanteri Haritası İstanbul Paftası’ndan yararlanıldı.
Proje alanı ve çevresine ait heyelan durumu Heyelan Envanteri haritaları kullanılarak değerlendirilirken, potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı.
Bu çalışma kapsamında Marmara Denizi için sismik nedenlere bağlı ve denizaltı heyelanlarına bağlı olası tsunami kaynakları da ayrıca araştırıldı. Tarihsel çalışmalara dayanılarak belirli tsunami senaryoları seçilirken, risk yaratacak bir durumun bu noktada da yaşanmayacağı belirlendi.
75 milyar liraya mal olması bekleniyor
Kanal İstanbul’un 75 milyar liraya mal olması bekleniyor. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecek. İnşaatın ise 5,5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin 7 yılda tamamlanması planlanıyor. Projenin hazırlık-inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin; işletme aşamasında, kanal ve liman ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 10 bin kişinin çalışması bekleniyor.
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