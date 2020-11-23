'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' başlıklı haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddia yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' başlıklı haberin asılsız olduğu belirtildi.

Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı'nın 06 Eylül 2019 tarih ve 44 numaralı kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildiği hatırlatılan açıklamada, Topkapı Sarayı gibi benzersiz bir kültür mirasının dünyadaki örnekleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının, koruma ve tanıtım faaliyetlerinin daha planlı ve başarılı yürütülmesine imkan tanıdığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde 'ağaç katliamı ' diye iddia edilen faaliyet, Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yer alan ve Bizans döneminden kalma manastır-sarnıç gibi yeraltı yapılarının üzerine yakın dönemde bilinçsizce dikilen ve kendiliğinden yetişen ağaçların Bilim ve Değerlendirme Kurulu kararları çerçevesinde kaldırılmasından ibarettir.

' diye iddia edilen faaliyet, Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yer alan ve Bizans döneminden kalma manastır-sarnıç gibi yeraltı yapılarının üzerine yakın dönemde bilinçsizce dikilen ve kendiliğinden yetişen ağaçların Bilim ve Değerlendirme Kurulu kararları çerçevesinde kaldırılmasından ibarettir. Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yer alan ve 'Askeri Yurt Binası' olarak adlandırılan yapılar ise 500 yıllık Saray bahçesine 1984'te kaçak ve ruhsatsız şekilde yapılmış binalardır. 1. derece sit alanı üzerine inşa edilmiş ve hiçbir tarihi niteliği bulunmayan bu binalar, doğal olarak Bilim ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla yıkılmıştır, söz konusu alanın tarihi niteliğine uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir."

'Gerekli hukuki girişimler başlatılmışır'

Söz konusu haberin özensiz ve tarihi gerçeklerden uzak hazırlanmasının haberin metnine de yansıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: