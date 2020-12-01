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    Bülent Ersoy, 40 bin liralık hayvandan yapılma kürküyle

    Kürk bağışı kabul edilmeyen Bülent Ersoy: Vasiyetimden ÇYDD'yi çıkardım

    © Fotoğraf : Twitter
    Çevre
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    https://tr.sputniknews.com/cevre/202012011043322477-kurk-bagisi-kabul-edilmeyen-bulent-ersoy-vasiyetimden-cyddyi-cikardim/

    Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy'un, "Kürklerimi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağım" sözlerinin ardından dernek, "Bu bağışı kabul edemeyiz" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından sessizliğini bozan Ersoy, karar değiştirdi ve derneği vasiyetnamesinden çıkardı.

    Bülent Ersoy’un kürk bağışı açıklaması tartışma yarattı. Ünlü sanatçı, geçen hafta Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık aldı.

    Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurdu.

    Hürriyet'in haberine göre, bu açıklama üzerine Bülent Ersoy, ÇYDD’yi vasiyetnamesinden çıkardı. Ersoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

    “Ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla bir röportajım esnasında beyan etmiştim. Muhterem dinleyicilerimden gelen bazı olumsuz yorumlar üzerine; kendimi aklamak ve paklamak adına kimseyi ya da kurum ve kuruluşları kullanmak değildi niyetim."

    ‘3. maddede yer alan ÇYDD’ye yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim’

    Diva, sözlerine, "Geçtiğimiz yıllarda avukatlarıma kaleme aldırmış olduğum vasiyetnamemde hatırı sayılır taşınır ve taşınmaz mal varlığımın bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamıştım. Dernek tarafından yapılan bu açıklamalar üzerine değerli avukatlarıma talimat vererek vasiyetnamemi yeniden düzenlettim. 3. maddede yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim" diye devam etti.

    ‘Atatürk ve padişahların da kürk kullandıklarını hatırlatırım’

    Bülent Ersoy
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bülent Ersoy açıklamasını, “İlkelerinden esinlendiğinizi belirttiğiniz dünya lideri, çağdaşlığın en yüce temsilcisi, başkomutan büyük Atatürk’ün ve dünya tarihinin en görkemli imparatorluklarından Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem padişahlarının da kürk kullandıklarını sizlere hatırlatırım" sözleriyle noktaladı.

    ÇYDD: Yanlış anlamasını istemedik, kendisine ulaşıp konuyu açıklamak istiyoruz

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, konuyla ilgili şunları kaydetti:

    “Bülent Ersoy’a hak veriyorum, bağış yapmak istiyor. Hatta biz açıklama yapmadan önce kendisine ulaşmak istedik, çünkü bizi yanlış anlamasını istemedik. Çevre dostu olmak bizim ana tüzüğümüzde var. O nedenle kürk satışıyla elde edilen bir geliri bağış olarak alamayız. Bu duyarlılığı için Bülent Ersoy’a teşekkür ediyoruz. Hatta kendisine ulaşıp bu konuyu açıklamak, tüzüğümüzü anlatmak istiyorum. Biz açıklamamızda temel değerimizi, amacımızı yazdık."

    ÇYDD’den yapılan açıklamada “Efsane genel başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ‘Hayvanlar ve Çocuklar’ adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi, derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir" denildi.

    Etiketler:
    Bağış, hayvan kürkü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Bülent Ersoy
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