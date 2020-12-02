BM: 2020, şimdiye kadarki en sıcak üç yıldan biri

2020, koronavirüs salgını dahil birçok açıdan istisnai bir yıl olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), 2020 yılının şimdiye kadarki en sıcak üç yıldan biri olacağını ve hatta 2016'nın rekorunu kırabileceğini açıkladı.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020 Küresel İklimin Durumu Raporu'nda, 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak ikinci yıl olma yolunda ilerlediğini duyurdu.

Tablonun yıl bitiminde daha da netleşeceğini belirten örgüt, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin, modern kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'den bu yana en sıcak altı yıl olduğunu açıkladı.

WMO genel sekreteri Petteri Taalas, "2020, ne yazık ki, iklimimiz açısından bir başka olağanüstü yıl oldu. 2020 yılında ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi seviyenin yaklaşık 1.2 derece üzerinde. 2024'e kadar ise bu seviyeye 1.5 derece fark atılması mümkün görünüyor" dedi.

Karada, denizde ve özellikle Kuzey Kutbu'nda aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Taalas, "Orman yangınları Avustralya, Sibirya ve ABD'de geniş alanları yok ederek dünyaya duman bulutları yaydı. Atlantik'te ve Orta Amerika'da arka arkaya eşi görülmemiş 4. kategori kasırgalar da dahil olmak üzere rekor sayıda kasırga gördük. Afrika ve Güney Doğu Asya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen sel baskınları, kitlesel nüfusun yerinden edilmesine ve milyonlar için gıda güvenliğinin zayıflamasına neden oldu ”diye konuştu.

Raporda ayrıca, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının artmaya devam ettiği ve atmosferdeki uzun korbondioksit ömrü nedeniyle gezegenin daha fazla ısındığı kaydedildi.

Nihai 2020 raporu Mart 2021'de yayınlanacak.

2015 Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmayı sanayi öncesi (1850-1900) seviyesinin iki santigrat derecesinin çok altında sınırlandırılması çağrısında bulunuyor. Bu kapsamda, anlaşmaya imza atan ülkelerden, artışı 1.5 derece ile sınırlama çabalarını sürdürmeleri bekleniyor.