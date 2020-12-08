İngiltere Meteoroloji Dairesi: 2040'ta kar yağmayabilir

İngiltere’nin meteoroloji birimi Met Office’in yaptığı analize göre, 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle hiç kar yağmayabilir.

İklim değişikliği son yıllarda çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden biri haline geldi. Konuyla ilgili, İngiltere’nin meteoroloji dairesi Met Office tarafından bir analiz yayımlandı.

Analize göre 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayabileceği açıklandı.

Analiz 2040'lı yıllarda Güney İngiltere'nin çoğunun artık sıfırın altında sıcaklıklara ulaşamayacağını ön görürken, 2060'lı yıllarda da yalnızca İskoçya'nın kuzeyinde ve yüksek bölgelerin soğuk günler yaşayacağı belirtildi.

Karbon emisyonlarının azaltılması vurgusu

İklim değişikliği tahminlerini inceleyen Met Office Dairesi'nde görevli kıdemli bilim insanı Dr. Lizzie Kendon'a göre analiz, karbon emisyonlarının hızlandırılmasına dayanıyor. Analiz, bu yüzyılın sonunda, en yüksek rakımdakiler hariç birçok bölgede karın tamamen kaybolacağını söylüyor.

Met Office'e göre, karbon emisyonları dünya çapında önemli ölçüde azaltılırsa bu değişikliklerin yoğunluğu ve şiddeti de azalacak.