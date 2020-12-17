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    Salda Gölü

    Kuraklık Salda Gölü'nü etkiledi: Su seviyesi azalan gölde küçük adacıklar oluştu

    © İHA / ALİ SERKAN AYGÜN - NUMAN BÜYÜKÜNSAL
    Çevre
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    Burdur’daki Salda Gölü’nde son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinde çekilmeler yaşanıyor. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, gölde yaşanan çekilmelerin 25-30 metreye yaklaştığını belirterek, “Türkiye’de diğer göllerin başına gelenler Salda Gölü’nün de başına geliyor” dedi.

    Burdur’un Yeşilova ilçesinde kumsalı ve rengi ile Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’ne su seviyesinde çekilmeler yaşanıyor. Yaklaşık 30 metreye ulaşan çekilmelerle gölün bazı bölgelerinde küçük adacıklar ortaya çıktı.

    Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, kuraklık nedeniyle her yerde olduğu gibi Salda Gölü’nde de çekilmeler olduğuna değindi. Su seviyesindeki bu çekilmelerin çok büyük olmadığını ifade eden Şenel şunları söyledi:

    “Salda Gölü çok derin bir göl olduğu için diğer göllerde çekilme hemen belli oluyor ancak buradaki çekilme diğer göllerle kıyaslanacak kadar değil. Ben 1959 yılından beri bu gölü bilirim. Tabii ki kuraklık olduğu zaman çekilme oluyor. Yağışlar fazla olunca sular yükseliyordu. Ama son yıllarda kuraklık arttıkça ayrıca yanlış sulama, sondajlar ve çevresine yapılan göletler gölün suyunun azalmasına neden oldu. Burada Düden Göleti, Doğanbaba ve yeni yapılan Kayadibi göletleri var.”

    'Göle girmek yasaklanabilir'

    Burdur Valiliği’nin gölle ilgili önümüzdeki dönemde daha sıkı tedbirler alacağını ifade eden Şenel, “Sayın valimiz gölle ilgili daha sıkı tedbirler alınacağını hatta göle girmenin bile yasaklanabileceğini dile getirdi. Bu durum bizi memnun etti. Göle yakın yerlerde konaklama yaptırmak istemiyoruz valiliğimiz ve kaymakamlığımız da bu konuda hassas davranıyor. Gölde konaklamaya engel olmalıyız. Sabah gelinmeli akşam gidilmeli. Eskiden gelen turist sayısı ile şimdiki farklı olduğundan artık gölümüz cahilce kullanılmamalı” diye konuştu.

    Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü’nde son 10 yılda 25-30 metre kadar çekilme yaşandığını belirterek, “200 metre çekildi diye söylentiler var benim ilkokulda öğrendiğim derinliği 185 metre idi. 185 metrenin 200 metresi çekilirse burada göl kalmaz. Çekiliyor mu gerçekten çekiliyor. Bu da yağışların azlığı ve etrafına yapılan göletler ile sondajlardan kaynaklanıyor. Türkiye’de diğer göllerin başına gelenler Salda Gölü’nün de başına geliyor. Biz istiyoruz ki bu göl hiç çekilmesin. Korkuyoruz tabi. Gölü kirletmek nasıl ürkütücü ise Türkiye’nin en derin tatlı su gölü olan bu göl çekilmemeli. Korumak için de sadece bu olayı sadece devlete sadece ve belediye ile vatandaşa yüklemek olmaz. Ortaklaşa olarak bu iş çözülmeli. Biz belediye olarak elimizden gelmeyeni de yapacağız” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    su, Kuraklık, Salda Gölü
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