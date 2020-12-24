Dubai’de yüzlerce deve, plastik kirliliği nedeniyle acı çekerek öldü

Bilim insanları, Dubai Emirliği'ndeki 30 bin deveden 300'ünün plastik kirliliği nedeniyle öldüğünü açıkladı. Develerin plastik atıklarla yiyecekleri birbirine karıştırdığını ifade eden araştırmacılar, develerin midelerinde 10 taş büyüklüğünde plastik atık bulunduğunu ve "acı verici" ölümlere maruz bırakıldıklarını söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan, “5 Gyres Institute" adlı çevre kurumunun kurucusu olan Doktor Marcus Eriksen, “Basra Körfezi’ndeki mikroplastik kirliliğini araştırırken, Dubai'de bulunan veteriner hekim Ullrich Wernery benden çölde sahaya katılmamı istedi. Göğüslerinde plastik atık yığınları olan kuma gömülü beş deve iskeleti bulduk. Develer muhtemelen plastikleri yiyeceklerle karıştırdığı için yedi. Ayrıca, çöplü plastik üzerinde tadı çekici olan yağlar ve tuzlar gibi yiyecek atıkları da bulunabilir” ifadelerini kullandı.

NTV'nin haberine göre Doktor Eriksen, yaptığı yeni çalışmada torbaların, şişelerin, iplerin ve diğer plastiklerin develerin midelerinde yıllar içinde birikerek yavaş yavaş katı bir kütleye dönüşebildiğini gösterdi.

“Develer yetersiz besleniyor ve ölüyor. Plastik torbalar büyük bakteri kolonilerini barındırır, böylece develer yüksek bakteri yükleriyle kolayca hastalanırlar” diyen Eriksen, bir vakada ölü develerin midesinden, bilim insanları tarafından polibezoar olarak bilinen ondan fazla taşın ağırlığında plastik bir kütle çıkardıklarını açıkladı.

Devlerin bu yüzden aylar hatta yıllarca sürebilen acılı bir ölüme mahkum edildiğini ifade eden Eriksen, “Bu bir laboratuvar çalışması değil, gerçek hayat. Plastik kirliliği Dubai’deki tüm deve popülasyonunu etkiliyor. Orta Doğu kültürleri develere saygı duyuyorsa, acil bir önlem almalı ve poşetleri tek kullanımlık plastikleri yasaklanmalı” dedi.

Doktor Eriksen, ayrıca plastik kirliliğinin sadece okyanusların değil, karasal alanlarında en büyük sorunlarından biri olduğunu sözlerine ekledi:

“'Plastik kirliliği sorunu özellikle son 20 yıldır daha kötüye gidiyor. Buradaki önemli bir nokta, plastik atığın büyük ölçüde bir okyanus sorunu olması zannedilmesi, ama öyle değil. Bu çalışma, kara ekosistemleri üzerinde de muazzam etkiler olduğunu gösteriyor.”