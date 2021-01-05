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    Prof. Dr. Kantarcı'dan İzmir uyarısı: 'Yerleşime açmayın'

    © Fotoğraf : Hürriyet gazetesi
    Çevre
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    Prof. Dr. Doğan Kantarcı deprem, sel felaketleriyle sarsılan İzmir ve çevresine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Kantarcı, Laka Deresi havzasında 450 hektarlık alanın yapılaşmaya açılması halinde bir sel faciasının yaşanabileceğinin altını çizdi.

    Toprak bilimci ve orman mühendisi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, ‘Bornova Ağaçlandırması ve İzmir Çevresinde Yeşil Kuşağın Önemi’ başlıklı ekolojik değerlendirmesinde İzmir’de 12, 13, 14 Aralık’ta Urla, Çeşme ve Karaburun üçgeninde meydana gelen yüksek yağışların gelecekte Yamanlar Dağı, Laka Deresi ve Bornova’da görülebileceğine dikkat çekti.

    1995’teki Yamanlar selinin ardından Laka Deresi havzasının yeşil kuşak kapsamına alınıp, erozyon kontrolü, sel önleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını belirten Kantarcı çalışmasında, Laka Deresi havzasında 450 hektarlık alanın yapılaşmaya açılarak betonlaştırılması halinde olası yüksek yağış sonrası sel felaketi yaşanabileceğini vurguladı. 

    'Çamur seli gelir'

    Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre Kantarcı, iki olasılığı şöyle özetledi:

    • "Yüksek miktardaki bu su, beton ve asfalt kaplama ile çatı alanına düşerek yüzeysel akışa geçecektir. Burada iki ihtimal vardır. Birincisi betonlaştırılan 450 hektar alandan gelen su kütlesi aşağıda Bornova yerleşiminde sel halinde sokakları kaplayacak, zarar verecektir. 
    • İkincisi betonlaştırılan alana düşecek yağış suyunun boşaltma sistemi ile dereye veya Bornova kanalizasyonuna verilmesi halinde kapasite aşımı olacağı için ilk 1 kilometrekarelik yerleşim alanında taşkın ve su baskını oluşacaktır. 
    • Laka Köyü çevresinin yerleşime açılması ve orada bir şehir hastanesi yapılması girişimi, yüksek yağışlar, oluşacak su hacmi, arazi yapısı ve Bornova yerleşimi ilişkileri bakımından uygun görünmemektedir. 
    • Laka Köyü yanındaki araziye yığılmış olan kazı materyalleri ise yüksek yağışlar ile Eğridere yolunu kapatacak, dereyi dolduracak ve Bornova yerleşim alanına bir çamur seli halinde zarar verecek konum ve durumda görünmektedir."
    © Fotoğraf : Hürriyet gazetesi
    Kantarcı, Laka Deresi havzasında 450 hektarlık alanın yapılaşmaya açılarak betonlaştırılması halinde olası yüksek yağış sonrası sel felaketi yaşanabileceğini vurguladı.

    'Buralara konut olmaz'

    Kantarcı, çalışmasında şu noktalara dikkat çekti:

    Etiketler:
    Sel, Beton, Konut, yerleşim, Doğal afet, Deprem, İzmir, Doğan Kantarcı
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