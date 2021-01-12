İstanbul için yağış uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor

Meteoroloji veS'un verilerine göre, soğuk havanın İstanbul'a Sibirya üzerinden gelmesi bekleniyor. Perşembe günü İstanbul'a yılın ilk karının düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Megakente perşembe günü yılık ilk karının düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yağış uyarısı geldi. Geçen hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı belirtildi. Perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği açıklandı.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ardından gelecek soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği'nden de yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bugün (12 Ocak) beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli; yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre,

yarın (12 Ocak) beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli; yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ☔



📎https://t.co/nkDVN0Z7vM pic.twitter.com/8srUATRUfo — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 11, 2021

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