İklim aktivisti Greta Thunberg'den Dalay Lama'ya: Kendinizi eğitin

BM'de 2019'da dünya liderlerine çevre ve gelecek konusunda çok sert çıkan genç iklim aktivisti Greta Thunberg, hayranlığını dile getirdiği ruhani lider Dalay Lama'ya da 'dersini verdi.'

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, kısa süre önce 18 yaşına başan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile videokonferans yoluyla bir araya geldi.

Woodwell İklim Araştırma Merkezi ve Mind&Life Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde iklimle ilgili bir oturum için bir araya gelen Dalay Lama ve Thunberg birbirlerini övdü.

85 yaşındaki Dalay Lama kendisinin de büyük destek verdiği Thunberg'i 'gerçek bir umut kaynağı' olarak niteledi: "Bu İsveçli kızdan haberdar olduğumda 'Çevre ve benzer meseleleri dert edinen genç nesilde gerçekten de umut var' diye düşündüm." Geleceğin genç nesile bağlı olduğunu söyleyen Dalay Lama, kendi neslinin çözülmesi gereken birçok sorun yarattığından dert yandı.

Thunberg de Dalay Lama'ya minnettarlığını dile getirse de öğrenmenin önemi konusunda 'bilgilendirmeyi' ihmal etmedi: "Sizden tek bir şey isteyecek olsaydım, kendini eğitmeniz ve elinizden geldiğince çok şey öğrenmeye çalışmanızı isterdim. Bilginin sınırı yok. Bu bilgiyi, farkındalığı herkese yayın."