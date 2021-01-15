'Kimliğiyle ilgili gerçekler açığa çıkan' güvercin Joe yaşamaya devam edecek

Pasifik Okyanusu'nu aşıp ABD'den Avustralya'ya gittiği aktarılan, biyoçeşitliliğe zarar verebileceği gerekçesiyle de öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan güvercin Joe artık güvende. Asıl evinin ABD değil Avustralya olduğu anlaşılan Joe, AFP ajansının aktardığına göre de yarış güvercini değil 'yerli bir Türk taklacı güvercin.'

ABD'den Avustralya'ya büyük ihtimalle bir kargo gemisi üzerinde 13 bin kilometre mesafe kat edip Melbourne'de bir evin arka bahçesine konan ama hastalık taşıyor olabileceği endişesiyle itlaf edilme planları yapılan güvercin Joe kurtuldu.

Adını ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'dan alan güvercinin ayağında, ABD'de kayıtlı bir yarış güvercini olduğunu gösteren mavi bandın sahte olabileceği gündeme getirildi. Bu da güvercin Joe'nun okyanusun ötesinden gelen değil halihazırda Avustralya'da yaşayan bir kuş olabileceği, bu sebeple de biyoçeşitlilik açısından risk oluşturmuyor olduğu anlamına geliyor.

26 Aralık'ta Kevin Celli- Bird adlı vatandaş tarafından bulunan kuşla ilgili güvercin severler harekete geçti. Güvercinin ayağındaki bandın Avustralya'da kullanılan, çevrimiçi olarak da satılan bir bant olduğunu söyleyen gruplar, AFP'nin aktarımıyla, Joe'nun ABD'de kayıtlı bir yarış güvercini değil 'yerli bir Türk taklacı güvercini' olduğunu ortaya çıkardı.

Melbourne Güvercin Kurtarma'dan Lars Scott, AFP ajansına verdiği demeçte, "Bu türler uzun mesafe uçabilen kuşlar değildir, havada oyunlar oynayan kuşlardır" dedi. Öyle ki Scott'ın güvercinin ayağındaki bandın sahte olduğuna dair açıklamaları, ABD Yarış Güvercini Birliği tarafından da onaylandı. Birlik, Facebook açıklamasında, "Güvercinin itlaf edilmesine gerek yok çünkü asıl evi Avustralya" denildi.

Nitekim Tarım, Su ve Çevre Departmanı'ndan bugün gelen açıklama da Joe'nun durumuna şimdilik son noktayı koydu: "Soruşturma sonucunda güvercin Joe'nun büyük ihtimalle Avustralyalı olduğu ve biyogüvenlik riski teşkil etmediği sonucuna varıldı. Kuşun ayağındaki bandın, yasal ayak bantlarından birinin kopyası çıkmasından dolayı memnunuz."