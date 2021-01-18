Kar yağışıyla İstanbul barajlarındaki su seviyesi ortalaması yüzde 30'un üstüne çıktı

İstanbul’da geçen haftadan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışıyla barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 30,10'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,10 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta su seviyesi yüzde 19,16 seviyesindeydi.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 92,86, Terkos'ta yüzde 31,83, Sazlıdere'de yüzde 10,30, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,76, Ömerli'de yüzde 25,89, Darlık'ta yüzde 48,78, Elmalı yüzde 32,42, Kazandere yüzde 33,69 ve Pabuçdere yüzde 15,36 olarak kaydedildi.

Yağışlar öncesi su miktarı 160 milyon metreküpe kadar düşmüştü

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 256 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde 8 Ocak'ta ise su miktarı 160 milyon metreküpe kadar gerilemişti.

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor.