ABD'de başına dart saplanan bir ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü

ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde başına dart saplanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ördek, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından doğal yaşamına döndü.
Ördeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner Dr. Karlee Hondo-Rust, "Dart ördeğin gözünün hemen altına girmiş. Bu yüzden birkaç milimetre yukarıda olsaydı, gözünü kaybedecekti" dedi.
© Fotoğraf : Twitter / Lake Lowell Animal Rescue
ABD'nin Idaho eyaletinde başına dart saplanan bir ördek, gördüğü tedavinin ardından tekrar doğal yaşamına döndü.
Tedavisi tamamlanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından doğal yaşamına salındı.
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