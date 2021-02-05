Meteoroloji'den 15 il için turuncu kodlu uyarı

Türkiye'nin doğusunda kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini sürdürecek, Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Birçok il için ise kar erimesi ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor.

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari ve Siirt için turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

‘Buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesine dikkat’

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, özellikle doğu illerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise çığ oluşma tehlikesi var.

‘Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde’

Türkiye genelinde mevsim normallerine oranla daha sıcak bir kış yaşanıyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, özellikle Rize geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

