Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülendi. Teknede bulunan Fatih Kaymaz, cep telefonuyla balinayı kaydetmeye başladı.
Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina görüntülendi https://t.co/KfgDY48XJ1 pic.twitter.com/M2S0WICsij— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 8, 2021
Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların 'Tekneye vurmasın deler' sözleri dikkat çekti.
Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz'de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi.
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