Koala önce zincirleme kazaya neden oldu, sonra direksiyonda poz verdi

Avustralya'da yolun karşısına geçmeye çalışan koala, zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kazadan yara almadan kurtulan koala, daha sonra bir aracın direksiyonunda poz verdi.

Avustralya'da, ülkenin güneyindeki Adelaide kentinde sabah saatlerinde bir koala 6 şeritli otobanda yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Yetkililer, trafikteki araçların, koalaya çarpmamak için ani fren yaptığını belirtti. Kazaya 5 araç karışırken, can kaybı ise yaşanmadı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sahibi Nadia Tugwell, kazadan yara almadan kurtulan koalayı kaza sonrasında aracına aldı. Koalanın direksiyona geçerek kendisine poz verdiğini aktaran Tugwell, daha sonra koalayı yaban hayatı kurtarma görevlilerine teslim etti. Görevlilerin daha sonra koalayı otobandan uzakta bir ormana salıverdikleri öğrenildi.

Koala rescued after causing a five-car pileup while trying to cross a six-lane freeway in southern Australia. https://t.co/zBlcXNx9XH pic.twitter.com/BVq8maSzmh — ABC News (@ABC) February 9, 2021

Tugwell'in çektiği ve yerel basınla paylaştığı görüntülerde, sevimli koalanın araçta merakla gezindiği de görülüyor.