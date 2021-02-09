Çevreye atılan zehirli balık kafalarını yiyen sekiz çoban köpeği öldü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet Ali Ünlü’ye ait sekiz çoban köpeği, bölgeye atılan zehirli balık kafalarını yedikten sonra öldü. Ünlü ile diğer hayvan sahipleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sakarya'ya bağlı Geyve ilçesinin kırsal Sekiharman Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ali Ünlü, çoban köpeklerinin gözlerinin önünde can çekişerek öldüğünü belirtti. Bölgedeki kurt, çakal gibi vahşi hayvanların da aynı balık kafalarından yedikten sonra öldüğü ifade edildi.

Kendi hayvanlarının yanı sıra bazı komşularının hayvanlarını da otlattığını belirten Ünlü yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu ne vicdansızlıktır. Bir canlıyı kasten öldürmek insanlığa sığar mı? Bu masum hayvanları katledenler en ağır biçimde cezalandırılmalı. Üzüntümüz bir yana, 400 adet küçükbaş sürümüz de şimdi sahipsiz kaldı."

Numune alındı

Jandarma ekipleri, çevreye bırakılan balık kafalarından incelenmek üzere numune aldı. Yapılan araştırmada balık kafalarının zehirli olduğu belirlendi.

Ünlü ve diğer hayvan sahipleri suç duyurusunda bulunurken, jandarma, balıkları atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.