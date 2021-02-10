Ardahan'da karga istilası

Ardahan şehir merkezinde son günlerde sayıları giderek artan kargalar vatandaşları tedirgin ediyor. Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsatan görüntülere sahne olan şehirde ağaç ve çatılar üzerlerini kaplayan kargalar nedeniyle neredeyse görünmez oluyor.