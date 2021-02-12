Meteoroloji açıkladı: Marmara'da kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Cumartesiyi pazara bağlayan gece Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının kıyılarda 5-15, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Türkiye'nin kuzeyi kuvvetli soğuğun etkisi altına girdi. Pazar günü Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı ve fırtına, Ege'de kuvvetli yağmur yaşamı aksatabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, hafta sonuna doğru Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek. Anadolu karla kaplanacak.

Öte yandan Müdürlük'te alan uyarıya göre; yarın başlayacak kar yağışıyla birlikte Marmara Bölgesi'nde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar çıkacak.

Yapılan yoğun kar yağışı uyarısının yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte bölgede zaman zaman yağışlar tipiye dönüşebilecek.

Marmara'dan başlayarak ülkede sıcaklıklar 10-15 derece birden düşecek.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.