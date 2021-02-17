Türkiye’nin ilk 'Yeşil Şehir Eylem Planı' İzmir için hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı ve İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı tamamladı. Her iki planda 61 eylem belirleyen belediye, İzmir’in iklim ve diğer çevre konularıyla ilgili 2030 yılına kadar olan yol haritasını çizmiş oldu.

Türkiye’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı’na giren ilk şehir olan İzmir’in Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeşil Şehir Eylem Planı’ ve ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı tamamladı.

BirGün’ün aktardığına göre, EBRD’den 300 bin avroluk hibe alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez İzmir’de hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planı ile aralarında su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim değişikliği konularının da yer aldığı çevre sorunlarına yönelik eylemler tespit etti. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile ise sera gazı azaltım ve iklim uyum eylemleri belirlendi.

Planlarda atık yönetimi, çevre ve biyolojik çeşitlilik ve su yönetimini de içeren 61 eylem oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi, birbirini tamamlayıcı nitelikteki iki planın strateji ve eylemlerini de uyumlu hale getirdi. Her iki planda da arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım sektörlerinde 61 eylem oluşturuldu.

Bu iki eylem planıyla iklim krizinin etkilerine uyum sağlayarak İzmir’in dirençli kılınmasını amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sera gazlarının 2020’ye kadar yüzde 20 azaltılması taahhüdünü, 2019’da meclis kararıyla 'sera gazlarının 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltılması' olarak yenilemişti.

‘İzmir’i doğa ile daha uyumlu ve dirençli bir kent haline getirmemiz gerekiyor’

Eylem planlarının hazırlanmasıyla ilgili yaklaşık bir buçuk yıldır ilgili belediye birimleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek odaları ile şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütüldüğüne dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim krizinin etkilerinin, doğa felaketleri ve afetlerin bize uzak olmadığını yaşayarak gördük. Bu nedenle İzmir’i doğa ile daha uyumlu ve dirençli bir kent haline getirmemiz gerekiyor. Her iki eylem planı da İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ile uyumlu olarak ve birbirini tamamlayıcı nitelikte hazırlandı. Hazırlanan planlar iklim değişikliği ile mücadele ve uyum da dâhil olmak üzere birçok çevre öncelikli konuda 2030 yılına kadar İzmir’in yol haritasını oluşturuyor” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sera gazının azaltılmasına katkı sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşımda raylı sistemin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yolları, atıktan elektrik enerjisi elde edilmesi gibi çevreci yatırımlarla sera gazının azaltılmasına katkı sağlıyor. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, ESHOT Gediz Atölyesi, Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu, Seyrek Köpek Barınağı, Aliağa İtfaiyesi, Bergama Mezbahası, Uzundere Çok Amaçlı Salon ve Çiğli Aile Danışma Merkezi binalarında güneş enerjisi santrali kurulumu sağlandı.

Büyükşehir, atık alanlarından çıkan metandan elektrik üretilmesiyle ilgili de önemli adımlar attı. Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Biyogaz Tesisi hem oluşan metan gazını bertaraf ediyor hem de yılda yaklaşık 110 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Tesisin kapasitesinin yaklaşık 40 MWe’ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde, Bergama Katı Atık Yönetim Tesisi’nde biyometanizasyon yöntemiyle elektrik eldesi sağlanıyor ve organik atıklardan da gübre elde ediliyor.

Türkiye'de ilk defa 20 otobüs ile elektrikli otobüs filosu oluşturuldu

Büyükşehir, ulaşım kaynaklı salımların azaltılması için de birçok çalışma yapıyor. Türkiye'de ilk defa 20 otobüs ile elektrikli otobüs filosu oluşturan belediye, otobüslerin kullandığı elektriği de ESHOT'un Gediz Atölyesi’ne kurmuş olduğu güneş santralinden üretiyor. Raylı sistem ağı geliştirilerek ulaşımda toplu taşımanın teşvik edilmesi sağlanıyor, bisiklet yolları ve yayalaştırılmış yollar ile karbonsuz ulaşım ağı geliştiriliyor.