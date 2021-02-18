Profesör tarih verip uyardı: Türkiye'de yıkıcı hortumlar görebiliriz

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan hortum felaketine küresel ısınmanın neden olduğunu söyledi ve uyardı: "2023 yılına kadar ülkede yıkıcı hortum görebiliriz."

Türkiye yıllardır deprem ve sel gibi doğal afetler ile mücadele ediyor. Son dönemde doğa olaylarına hortum da eklendi. Son olarak İzmir Çeşme'de meydana gelen hortumda 18 kişi yaralandı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'de bugüne kadar sık görülmediği için fazla bilgi sahibi olunmayan 'yıkıcı' hortumlarla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye'de bilinenin aksine hortum oluyor, yabancı değiliz. Ancak geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'da meydana geldiği gibi ‘yıkıcı hortumlara’ pek alışkın değiliz. Türkiye'de küçük hortumlar olur. Alaçatı'da bu durum, yıkıcı bir doğa felaketine dönüştü. Çünkü dünyada bin yılın en sıcak dönemleri yaşanıyor. 1960 yılından sonra en şiddetli küresel ısınmayı yaşıyoruz. Artık ‘pik’ yaptığı süreçteyiz. Bundan dolayı ekstrem hava olaylarını sık göreceğiz. Daha fazla hortum, kasırga, yağmur, sel felaketi gibi doğa olayları gerçekleşecektir.”

'Türkiye'de hortum görülmesinin sebebi küresel ısınma'

Türkiye’yi şaşırtan hortumun ana nedeninin küresel ısınma olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaşar, "Deniz suyu çok ısınıyor. Yukarıdan ise soğuk bir atmosfer etki ediyor. Bir anda yaşanan karşılıklı etkileşimin sonunda sert bir hortum olayı gerçekleşti. Bundan dolayı Alaçatı'da 2 tonluk arabaları kaldırıp, yere vuran bir hortuma tanıklık ettik. Daha önce genellikle denizlerde oluştuğu için dikkat etmedik. İlk kez Ege kıyılarında bu oranda bir doğa olayını yaşadık” dedi.

'Türkiye 2023'e kadar hortumları yaşayacak'

Prof. Dr. Doğan Yaşar, önümüzdeki 2 yıl boyunca ülkenin değişik yerlerinde yıkıcı hortumlar görebileceğimizi söyledi.

2023 yılından sonra ise dünyanın farklı bir soğuma dönemine girebileceğini savunan Prof. Dr. Yaşar, “Soğuma dönemlerinde de hortum olabilir. Hortumun asıl çoğaldığı ve yıkıcı etkiler gösterdiği zamanlar küresel ısınmanın olduğu dönemlerdir. Bana göre 2023’ten sonra hortumların yıkıcı etkileri olmayacak” diye konuştu.